《全球市场》亚洲股市涨势暂歇，日圆乏力

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
不过外汇投资者对日圆采取回避态度，因为日本央行预计将继续实施刺激措施，有迹象显示这些措施正在开始起到提振日本经济的作用
美元兑日圆 报100.23日圆，周二曾攀升0.8%至七周高位100.47。欧元兑日圆 报132.98日圆，隔夜曾涨近1%至16周高点133.31日圆。
欧元兑美元 报1.3266美元，在上周五和本周一上涨了1%之后未能实现更多涨幅。
油价依然承压，布兰特原油期货 接近两周半低点110.59美元。最新报111.30美元，过去两天累计跌去4%，为6月以来最大的两日跌幅。
周三亚洲基本没有重要的经济消息出炉。中国国务院总理李克强今日稍晚将在北京举行的世界经济论坛上发表主旨演讲。(完)
(编译 朱晓军/王洋/杜明霞/白云; 审校 蔡美珍/张荻/徐文焰)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。