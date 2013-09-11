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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 12:27 BJT

《全球市场》亚洲股市涨势暂歇，日圆乏力

不过外汇投资者对日圆采取回避态度，因为日本央行预计将继续实施刺激措施，有迹象显示这些措施正在开始起到提振日本经济的作用

美元兑日圆 报100.23日圆，周二曾攀升0.8%至七周高位100.47。欧元兑日圆 报132.98日圆，隔夜曾涨近1%至16周高点133.31日圆。

欧元兑美元 报1.3266美元，在上周五和本周一上涨了1%之后未能实现更多涨幅。

油价依然承压，布兰特原油期货 接近两周半低点110.59美元。最新报111.30美元，过去两天累计跌去4%，为6月以来最大的两日跌幅。

周三亚洲基本没有重要的经济消息出炉。中国国务院总理李克强今日稍晚将在北京举行的世界经济论坛上发表主旨演讲。(完)

(编译 朱晓军/王洋/杜明霞/白云; 审校 蔡美珍/张荻/徐文焰)

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