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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 12:26 BJT

中国新债：中煤能源下周一将发行50亿元中期票据，期限七年

路透北京9月11日 - 中国第二大煤炭生产商--中煤能源  周三公告称，将于下周一(1
6日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币中期票据，期限七年。
    
    具体条款如下:

    发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      承销商   主体评级  起息日 上市日
              (亿元)    (亿元)    (年)                         (缴款日)
  ====================================================================================
   中煤能源    150        50       7   9/16簿记建档  中国银行    AAA      9/18   9/22
                                 中金公司   
  ====================================================================================（完）
    
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 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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