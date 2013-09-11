中国新债：中煤能源下周一将发行50亿元中期票据，期限七年

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京9月11日 - 中国第二大煤炭生产商--中煤能源 周三公告称，将于下周一(1 6日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币中期票据，期限七年。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ==================================================================================== 中煤能源 150 50 7 9/16簿记建档 中国银行 AAA 9/18 9/22 中金公司 ====================================================================================（完） 欲浏览更多信息，请点选上海清算所网站(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。