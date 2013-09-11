中国汇市：人民币早盘窄幅震荡走势平稳，观望中间价短期能否创新高

* 人民币即期窄幅震荡走势平稳

* 中间价距历史高位仅3个点子

* 观望中间价是否突破历史高点

路透北京9月11日 - 人民币兑美元即期 周三走势平稳。中间价连三天创两个月高位，距6.1598元历史高位只有3个点子。市场结购汇较均衡，但对于监管层是否容许新一波升值仍抱有疑虑，汇率波动空间进一步缩窄至9个点子。交易员称后市需观察中间价是否突破历史高点。

“今天没什么动静，根本就没法做，干脆就不做了。但结汇还是很多，市场只要一往下，就有人往上顶，整个市场还是维持稳定。”上海一股份行交易员表示。

上海另一股份行交易员说，目前在6.12元下方有疑似监管层干预出现，市场一直过不去，但如果中间价突破前期高点，应该是很明确的升值信号。在这种状况下如果还有继续干预，无异于自相矛盾并加大干预成本。因此若中间价突破前高，很可能被市场理解为监管层容许进一步升值。

他并预测，若中间价止步于此并继续区间波动，有可能在中共十八届三中全会以前都会继续维稳行情，需要等候其后的政策指引。

北京时间12:03，人民币兑美元即期报6.1198元，上日收报6.1200元。今日人民币兑美元中间价 为6.1601元，上日中间价为6.1612元。

东京汇市日圆兑美元周三触及七周低位，兑欧元和英镑则处在数年低点附近，有迹象显示美国正计划取消对叙利亚的军事打击，导致避险情绪回落。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2260/00，上日尾盘为6.2210。

北京时间12:04，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1120/26元，上一交易日尾盘报6.1093元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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