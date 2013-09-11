更新版 2-更新版 1-台湾政经：立法院长王金平争取保有党籍，循党内途径救济

(新增王金平动态及说法)

路透台北9月11日 - 台湾立法院长王金平为保有国民党籍，周三委托律师向台北地方法院提出确认党籍存在的民事诉讼，并提出假处分，要求在判决确定前，国民党暂缓将党权丧失证明书送出，如此或将得以暂保立法院长及立法委员身分。

王金平也在国民党考纪会做出撤销其党籍决议后对外表示，将寻求一个党员能做的救济途径，循正当途径来维护、保护自己权利。并对造成内阁变动、社会纷扰感到难过，为当前局势向全国大众致歉。

本地联合晚报引述法律界人士说法称，王金平遭撤销党籍后，当然可以向法院声请假处分，而撤销王党籍的国民党也可以在王声请假处分获裁准后，依法提出抗告；王在声请假处分获裁准后，势必要向法院提起民事诉讼，若确认党籍诉讼胜诉，在法律效果上，可以拘束国民党，换言之，国民党得要承认王金平的党籍依旧存在，但前提是王金平在未来的民事诉讼要胜诉。

国民党考纪会于今日召开会议后决议，以〞损害党之声誉〞为由，撤销立法院长王金平党籍。依据国民党规定，党员若遭撤销党籍处分，至少需经过一年才可申请恢复党籍。

今日稍早国民党主席、总统马英九表示，希望国民党籍立法院长王金平能知所进退，主动请辞立法院长、国民党不分区立法委员的职务。外界认为，马、王之争可能令政治动荡不安，扰乱金融市场安定。

针对先前马英九严辞抨击国民党籍的立法院长王金平关说一事，王金平周二晚间返台并发表声明表示，特侦组片面认定他关说，未审先判，他无法接受非法指控。

马英九旋即在上午8点半召开记者会表示，事实只有一个，“(王金平院长)不能回避最核心关键的问题，关说这个事实。”