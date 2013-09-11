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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 12:36 BJT

中国新债: 国电集团周四起将发行60亿元超短融，期限九个月

路透北京9月10日 - 中国国电集团公司周三公告称，将于周四至周五(12-13日)在银行间债市簿记建档发
行今年第五期超短期融资券，金额60亿元人民币，期限九个月(270天)。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日   上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 中国国电集团  500      60        9 9/12-9/13簿记建档 工商银行   AAA        9/16     9/17
                                                      农业银行
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  国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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