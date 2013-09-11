中国新债: 国电集团周四起将发行60亿元超短融，期限九个月

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京9月10日 - 中国国电集团公司周三公告称，将于周四至周五(12-13日)在银行间债市簿记建档发 行今年第五期超短期融资券，金额60亿元人民币，期限九个月(270天)。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国国电集团 500 60 9 9/12-9/13簿记建档 工商银行 AAA 9/16 9/17 农业银行 ============================================================================================= 国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完) 参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。