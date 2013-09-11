中国货币市场：短期资金供需仍平稳，但跨月需求升温推高相关回购利率

路透上海9月11日 - 中国银行间资金市场周三短期资金供需仍平稳，主要期限回购加权利率中，隔夜品种有所反弹，七天品种则回落；不过跨月末的资金需求持续升温，明显推升21天至两个月期限回购利率。

市场人士认为，机构谨慎出借长期资金显示对季末资金面预期仍有一定疑虑，面对不确定性多倾向于先保护好自身头寸，而9月虽然有财政资金投放以及外汇占款回暖等因素支持，但如果跨月需求进一步增加，仍有赖于央行通过公开市场逆回购等提供帮助。

“最近几天都是短期比较宽松，跨月的难借，两极分化的，每次要过节（长假）的时候，都感觉不好过，”上海一银行交易员称。

她并谈到，尽管今日隔夜和七天回购利率稍有波动，但仍属于正常范围内，暂未现趋势性的变化；而长期资金中，机构更为青睐一个月的资金，因为该期限不仅跨月末，还跨过了下月初例行调准日。

北京一银行交易员认为，虽然资金需求逐渐升温，但市场心态暂时并不算紧张，主要还是有央行公开市场逆回购操作的支撑。

上述上海的银行交易员亦指出，“虽然现在100亿的量不算多，但如果停了，市场反应马上就不一样。”

中国央行公开市场周二进行的100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于3.90%。这与上周同期操作量相同。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0203 2.9084 +11.19

七天 3.4935 3.6289 -13.54

14天 3.7755 3.7533 +2.22 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 4.0450 3.0300 +101.50

七天 5.1400 3.6000 +154.00

14天 4.1000 3.8050 +29.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0700 2.9260 +14.40

七天 3.4900 3.6400 -15.00

14天 3.7900 3.7500 +4.00 Shibor 其中:隔夜 3.0140 2.8955 +11.85

七天 3.4820 3.6250 -14.30