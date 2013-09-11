《汇市简讯》欧元/美元于1.3280/85遭遇卖盘，亦受美元走势压制

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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* 亚洲时段在狭窄区间波动--欧洲投资人的欧元/美元买需，在1.3280/85遭遇卖盘
* 午后日圆推动美元走高，日经指数涨0.87%--欧元/美元已测试1.3255支撑位
* 动能指标和均线显示，走势倾向于盘整
* 20日均线位置1.3286为主要阻力，若突破，将上看8月至9月跌势的61.8%回档位1.3319
* 昨日低点1.3230为首道支撑位，随后是1.3210/15和10日均线位置
* 技术图表(link.reuters.com/pek92v)(完)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。