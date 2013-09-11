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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 12:54 BJT

《汇市简讯》欧元/美元于1.3280/85遭遇卖盘，亦受美元走势压制

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* 亚洲时段在狭窄区间波动--欧洲投资人的欧元/美元买需，在1.3280/85遭遇卖盘

* 午后日圆推动美元走高，日经指数涨0.87%--欧元/美元已测试1.3255支撑位

* 动能指标和均线显示，走势倾向于盘整

* 20日均线位置1.3286为主要阻力，若突破，将上看8月至9月跌势的61.8%回档位1.3319

* 昨日低点1.3230为首道支撑位，随后是1.3210/15和10日均线位置

* 技术图表(link.reuters.com/pek92v)(完)

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