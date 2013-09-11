中国债市动态：现券收益率升势凌厉，因七年国债结果一如市场预期走高

路透上海9月11日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率升势凌厉，个别券种升幅达10bp。交易员表示，今日现券市场关注焦点集中于财政部续发七年期国债，由于宏观经济企稳迹象显现以及一级市场供给压力不减，招标之前机构预期结果走高，致早间现券抛压沉重。

“主要就是那个7Y品种，大家都认为7Y国债招标结果不乐观，130015在4.12%成交了，反正(市场)约定好了就行了，只是今天不能在系统上成交罢了，后来五年是被七年品种带上来的，”广发银行交易员吴思捷表示。

他进一步认为，宏观经济数据向好并不是主要影响因素，之前经济数据差的时候，受到资金面影响现券收益率已经上行，而8月资金面宽松也没看到下行，“对于基本面改善的预期已经price in了”。

财政部稍早招标续发行的七年期固息国债，中标收益率4.1219%，边际中标收益率为4.1640%，首场投标倍数为2.02倍，高于此前4.09%的市场预测均值。

财政部周二发布通知，调整五年和七年期国债的招标时间，并在国债期货午间休市时公布结果。上述两个期限国债作为国债期货的可交割范围内券种，业内人士认为，这一举措将有利于国债期货投资者，尤其是个人投资者有望获得更公平的投资环境。

据交易员透露，随后招标结束之后，续发的国债在4.145%、4.15%返手续费成交。华中一银行交易员表示，”下午估计现券又要暴跌了吧”。

此外，对于阔别18年后重新上市的国债期货对债市的影响，上海一银行交易员表示，“130015(收益率)上了有10个点了吧，国债期货也跟着跌，今天成交量比昨天好点，估计期现互相影响吧，主要是(国债期货)上市后就第一天还可以，现在成交量不行啊”。

中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约 早盘收报93.574元人民币，跌0.272元，或0.29%，盘中最低至93.552元，成交金额约40.6亿元。