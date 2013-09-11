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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 12:44 BJT

韩国数据：7月L货供额同比增长6.8%，增幅与上月相同

路透首尔9月11日 - 韩国央行周三公布的数据显示，7月L货币供给额同比增幅持平上月，企业保留现金以抵御全球形势的不确定性。

韩国7月L货供额较上年同期增加6.8%，增幅与6月相同。

6月的同比增幅为2011年6月上升6.2%以来最低。

央行公布的另一项数据显示，银行8月向家庭放款金额增加1.9万亿(兆)韩元(17.5亿美元)，因韩国民众办理贷款应付假期所需。

这远高于7月时的增加1,000亿韩元，但仍明显低于6月时的增加4.8万亿韩元。

韩国央行周四将举行月度货币政策会议，一般预料将连续第四个月维持利率于2.50%。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)

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