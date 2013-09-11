韩国数据：7月L货供额同比增长6.8%，增幅与上月相同

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔9月11日 - 韩国央行周三公布的数据显示，7月L货币供给额同比增幅持平上月，企业保留现金以抵御全球形势的不确定性。
韩国7月L货供额较上年同期增加6.8%，增幅与6月相同。
6月的同比增幅为2011年6月上升6.2%以来最低。
央行公布的另一项数据显示，银行8月向家庭放款金额增加1.9万亿(兆)韩元(17.5亿美元)，因韩国民众办理贷款应付假期所需。
这远高于7月时的增加1,000亿韩元，但仍明显低于6月时的增加4.8万亿韩元。
韩国央行周四将举行月度货币政策会议，一般预料将连续第四个月维持利率于2.50%。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。