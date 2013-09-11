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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 13:09 BJT

香港股市：恒生指数小幅走低，苹果供应商引领跌势

路透9月11日 - 香港股市周三早盘疲软，苹果供应商引领跌势，因市场忧虑苹果 推出的低成本新机型对新兴市场而言仍显价格过高。

中午时，恒生指数 跌0.1%，恒生国企指数 跌0.4%。两股指此前均走高。

中国国务院总理李克强周二表示，最近一段时间，尤其是8月份主要经济指标均出现回升向好势头。而通过促改革和调整结构，中国内需的巨大潜力将会持续地释放。

但苹果推出两款iPhone新机型后股价下跌2%，苹果供应商股价随之跳水。微型元件供应商瑞声科技 大跌近6%。

中国移动 跌1.4%，外界广泛预期该公司与苹果的搭售协议将于近日公布，但苹果新机型推出后的一项北京活动上却没有任何相关消息。(完)

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