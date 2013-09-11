香港股市：恒生指数小幅走低，苹果供应商引领跌势

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透9月11日 - 香港股市周三早盘疲软，苹果供应商引领跌势，因市场忧虑苹果 推出的低成本新机型对新兴市场而言仍显价格过高。
中午时，恒生指数 跌0.1%，恒生国企指数 跌0.4%。两股指此前均走高。
中国国务院总理李克强周二表示，最近一段时间，尤其是8月份主要经济指标均出现回升向好势头。而通过促改革和调整结构，中国内需的巨大潜力将会持续地释放。
但苹果推出两款iPhone新机型后股价下跌2%，苹果供应商股价随之跳水。微型元件供应商瑞声科技 大跌近6%。
中国移动 跌1.4%，外界广泛预期该公司与苹果的搭售协议将于近日公布，但苹果新机型推出后的一项北京活动上却没有任何相关消息。(完)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。