离岸人民币：台湾企业使用离岸人民币帐户比例亚洲居冠--美国银行

路透台北9月11日 - 美国银行 周三公布一份调查显示，今年第一季台湾主要企业开设及使用离岸人民币帐户的比例达24%，高于香港企业的23%、中国企业的20%、新加坡企业的约18%及日本的约17%。

美银美林与SunGard合作，在今年第一季针对900多名亚洲主要企业财务主管及资金管理专家的调查显示，台湾企业因应跨域资金调度需求，开设及使用离岸人民币帐户的比率在亚洲区居冠，而目前尚无离岸人民币帐户的台湾企业中，亦有29%的财务主管表示有兴趣开立离岸帐户。

〞积极使用离岸人民币帐户显示企业有分散持有人民币资产风险的需求，相信这个趋势也会持续。〞美国银行台湾区全球企业金融执行副总严若华说。