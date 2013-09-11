《新兴市场分析》经济体质现出原形，投资人将更加挑肥拣瘦

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
Calderon称，巴西应该着重使就业市场更具灵活弹性，并进行重大基础设施改革，以便吸引外国及本地私人资本。
富国银行私人银行全球投资策略师Sean Lynch称，印度可通过放宽外企所有权限制来自救，此举或可吸引到稳定的外国直接投资。
**墨西哥范例**
很多投资者敦促决策者效仿墨西哥，该国政府已承诺对国家主导的能源、教育和电信行业进行大刀阔斧改革。
虽然墨西哥IPC股指 今年累计下跌6%，但巴西和土耳其股指跌幅更是达到两位数，两国的经常帐皆为赤字。
然而，墨西哥也是基于其最重要贸易伙伴美国经济下滑多年，才不得不采取行动。
“墨西哥感受到许多必须进行结构性改革的压力，这使其先行一步，”Calderon称，“但我不认为这就代表墨西哥是特别的、开明的，只是他们面临压力的时间较早而已。”
即便如此，该国现已获得回报。
亚洲方面，资金从南部转向北部，流向中国、韩国和台湾等地。随着美国经济成长复苏，这些地区的贸易可望升温。同时，由于金属价格下降，印尼和马来西亚等大宗商品生产国的金融状况恶化。
DMS Funds总裁Peter Kohli称，他在今年推出两支在美国上市、侧重波兰和波罗的海国家的共同基金。波罗的海国家是欧盟的新成员国，其财政状况良好且承诺进行改革。
“这些市场有更大的吸引力，”他称，“这些国家似乎是一起行动。”
“很多国家谈论过改革，但没有太多动作，”富国银行的Lynch表示，“但我认为新兴市场疲态持续的时间越久，他们不得不进行有意义改革的压力就越大。”Lynch协助管理1,700亿美元资产。(完) (编译/审校 李婷仪/张若琪/王翔琼/戴素萍)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。