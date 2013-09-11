《新兴市场分析》经济体质现出原形，投资人将更加挑肥拣瘦

Calderon称，巴西应该着重使就业市场更具灵活弹性，并进行重大基础设施改革，以便吸引外国及本地私人资本。

富国银行私人银行全球投资策略师Sean Lynch称，印度可通过放宽外企所有权限制来自救，此举或可吸引到稳定的外国直接投资。

**墨西哥范例**

很多投资者敦促决策者效仿墨西哥，该国政府已承诺对国家主导的能源、教育和电信行业进行大刀阔斧改革。

虽然墨西哥IPC股指 今年累计下跌6%，但巴西和土耳其股指跌幅更是达到两位数，两国的经常帐皆为赤字。

然而，墨西哥也是基于其最重要贸易伙伴美国经济下滑多年，才不得不采取行动。

“墨西哥感受到许多必须进行结构性改革的压力，这使其先行一步，”Calderon称，“但我不认为这就代表墨西哥是特别的、开明的，只是他们面临压力的时间较早而已。”

即便如此，该国现已获得回报。

亚洲方面，资金从南部转向北部，流向中国、韩国和台湾等地。随着美国经济成长复苏，这些地区的贸易可望升温。同时，由于金属价格下降，印尼和马来西亚等大宗商品生产国的金融状况恶化。

DMS Funds总裁Peter Kohli称，他在今年推出两支在美国上市、侧重波兰和波罗的海国家的共同基金。波罗的海国家是欧盟的新成员国，其财政状况良好且承诺进行改革。

“这些市场有更大的吸引力，”他称，“这些国家似乎是一起行动。”

“很多国家谈论过改革，但没有太多动作，”富国银行的Lynch表示，“但我认为新兴市场疲态持续的时间越久，他们不得不进行有意义改革的压力就越大。”Lynch协助管理1,700亿美元资产。(完) (编译/审校 李婷仪/张若琪/王翔琼/戴素萍)