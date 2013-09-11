韩国股市：收升创五个半月最高收位，外资持续买超

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔9月11日 - 韩国股市周三收高0.5%，创五个半月最高收位，指数升破2,000点重要心理阻力位，外资连续第14个交易日买超。
综合股价指数 收涨9.79点，报2,003.85点，为3月29日以来最高收位。
外资买超6,817亿韩元，8月23日以来买超5.2万亿(兆)韩元。
权重股三星电子 收高0.4%，创三个月来最高收位。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。