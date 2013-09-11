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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 14:20 BJT

韩国股市：收升创五个半月最高收位，外资持续买超

路透首尔9月11日 - 韩国股市周三收高0.5%，创五个半月最高收位，指数升破2,000点重要心理阻力位，外资连续第14个交易日买超。

综合股价指数 收涨9.79点，报2,003.85点，为3月29日以来最高收位。

外资买超6,817亿韩元，8月23日以来买超5.2万亿(兆)韩元。

权重股三星电子 收高0.4%，创三个月来最高收位。(完)

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