台湾汇市：台币兑美元收低，部分热钱入袋为安

* 外资早盘获利了结，午后则续见外资汇入 * 政治因素干扰渐少，外资汇入力道主导盘势 * 明日区间先看29.650-29.750 路透台北9月11日 - 台币兑美元 周三收低6.8分回吐上日升幅。台湾政经因素 干扰股市表现，加上亚币今日出现获利了结的卖压，台币同步感受部分热钱入袋为安的压力 ，终场汇价以走贬作收。 不过午前买入美元的外资午后再度反手卖出，台股亦见外资持续买超，交易员认为台币 后市不会太弱，本周以持稳看待，明日区间估在29.650-29.750间，取决外资持续汇入力道 ，以及邻近韩元 明日早盘的表现。 〞早上有点受到立法院长事件的干扰，下午没事了外资就继续卖(美元)。〞一本地银行 交易员说。 另一外资银行交易员指出，今早外资买入美元时一度令汇价逼近29.800，但未能突破， 短线看来29.800将成为台币的低位支撑；而台币这波升值高位也未能升破29.600，料本周将 续在这个区间内游移，除非主要亚币走势出现令人意外的表现。 “一般来说外资押注台股不会一下子又汇出，如果看好中国及美国经济好转，至少这个 月资金会停留在台湾，台币汇价就不会受到太大的影响。”上述交易员说。 此外，交易员也称现货市场见寿险资金回流的台币买盘，亦有助台币汇价走稳。 短线市场人士判断台币走势不弱，交易员在央行要求各家银行美元净部位不得为负的禁 令下，多数将手中美元部位降至最低水位。 台股 周三收于平盘，报8,208.99点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆 资在台股持续买超90.78亿台币，连11日买超783.81亿台币。 今日台币实质交易区间在29.700-29.780，上日的主要成交区间约在29.620-29.690。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度大幅 收敛，美元/台币一周报价已来到平盘至微幅溢价，指标一个月期亦只有小幅折价。尾盘时 一个月期远期外汇 报价在29.679/29.700左右，美元较上日尾盘29.615/635左 右走高。 印尼卢比及韩元周三下跌，在新兴亚洲货币之中跌幅居前，因投资人对本周稍早的升势 了结获利，不过叙利亚情势缓和，为亚币提供支撑。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.828 29.760 29.691-29.828 29.760 7.92 7.29 元太外汇经纪公司 29.810 29.750 29.698-29.810 29.750 3.395 4.115 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.010 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.215/-0.180 -0.260/-0.240 (完)