版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 17:31 BJT

台湾汇市：台币兑美元收低，部分热钱入袋为安

* 外资早盘获利了结，午后则续见外资汇入
    * 政治因素干扰渐少，外资汇入力道主导盘势
    * 明日区间先看29.650-29.750

    路透台北9月11日 - 台币兑美元 周三收低6.8分回吐上日升幅。台湾政经因素
干扰股市表现，加上亚币今日出现获利了结的卖压，台币同步感受部分热钱入袋为安的压力
，终场汇价以走贬作收。
    
    不过午前买入美元的外资午后再度反手卖出，台股亦见外资持续买超，交易员认为台币
后市不会太弱，本周以持稳看待，明日区间估在29.650-29.750间，取决外资持续汇入力道
，以及邻近韩元 明日早盘的表现。
    
    〞早上有点受到立法院长事件的干扰，下午没事了外资就继续卖(美元)。〞一本地银行
交易员说。
       
    另一外资银行交易员指出，今早外资买入美元时一度令汇价逼近29.800，但未能突破，
短线看来29.800将成为台币的低位支撑；而台币这波升值高位也未能升破29.600，料本周将
续在这个区间内游移，除非主要亚币走势出现令人意外的表现。
    
    “一般来说外资押注台股不会一下子又汇出，如果看好中国及美国经济好转，至少这个
月资金会停留在台湾，台币汇价就不会受到太大的影响。”上述交易员说。
    
    此外，交易员也称现货市场见寿险资金回流的台币买盘，亦有助台币汇价走稳。
    
    短线市场人士判断台币走势不弱，交易员在央行要求各家银行美元净部位不得为负的禁
令下，多数将手中美元部位降至最低水位。
    
    台股 周三收于平盘，报8,208.99点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆
资在台股持续买超90.78亿台币，连11日买超783.81亿台币。 
            
    今日台币实质交易区间在29.700-29.780，上日的主要成交区间约在29.620-29.690。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度大幅
收敛，美元/台币一周报价已来到平盘至微幅溢价，指标一个月期亦只有小幅折价。尾盘时
一个月期远期外汇 报价在29.679/29.700左右，美元较上日尾盘29.615/635左
右走高。
        
    印尼卢比及韩元周三下跌，在新兴亚洲货币之中跌幅居前，因投资人对本周稍早的升势
了结获利，不过叙利亚情势缓和，为亚币提供支撑。 
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.828    29.760    29.691-29.828   29.760    7.92    7.29
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.810    29.750    29.698-29.810   29.750   3.395   4.115
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.035/-0.010       -0.055/-0.045
 美元/台币六个月期         -0.215/-0.180       -0.260/-0.240
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐