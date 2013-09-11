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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 17:03 BJT

重发-表格：英国8月失业率为4.2%，创2009年2月以来最低

(重发以对齐内文表格)

路透伦敦9月11日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国8月请领失业金人数减少32,600人(预估为减少2.2万人)；失业率为4.2%，为2009年2月来最低

* 英国截至7月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业人口减少2.4万人；失业率为7.7%(预估为7.8%)

以下为详细数据:

请领失业金人数 8月 7月 预估

较前月变动 -32,600 -36,300*(-29,200) -22,000

失业率(%) 4.2** 4.3 (4.3)

失业人口(百万人) 1.402 1.434 (1.442)

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

5月-7月 2月-4月 2012年5-7月 预估

失业人口(百万) 2.487 2.511 2.592

失业率(%) 7.7*** 7.8 8.1 7.8

三个月变动(千) -24,000 -- --

* 7月失业金请领人数降幅为1997年6月以来最深

** 8月失业率为2009年2月以来最低

*** ILO标准计算的失业率为2012年9-11月以来最低 (完) (编译 田建华; 审校 隋芬)

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