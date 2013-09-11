重发-表格：英国8月失业率为4.2%，创2009年2月以来最低

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
(重发以对齐内文表格)
路透伦敦9月11日 - 英国国家统计局周三公布：
* 英国8月请领失业金人数减少32,600人(预估为减少2.2万人)；失业率为4.2%，为2009年2月来最低
* 英国截至7月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业人口减少2.4万人；失业率为7.7%(预估为7.8%)
以下为详细数据:
请领失业金人数 8月 7月 预估
较前月变动 -32,600 -36,300*(-29,200) -22,000
失业率(%) 4.2** 4.3 (4.3)
失业人口(百万人) 1.402 1.434 (1.442)
按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
5月-7月 2月-4月 2012年5-7月 预估
失业人口(百万) 2.487 2.511 2.592
失业率(%) 7.7*** 7.8 8.1 7.8
三个月变动(千) -24,000 -- --
* 7月失业金请领人数降幅为1997年6月以来最深
** 8月失业率为2009年2月以来最低
*** ILO标准计算的失业率为2012年9-11月以来最低 (完) (编译 田建华; 审校 隋芬)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。