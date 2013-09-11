专栏节选：Ｇ零世界的存活者--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月12日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 人口与台湾相当的叙利亚，正对国际秩序形成复杂的挑战。叙利亚本身并不重要，是一个没有大量石油，也不太生产或消费其他商品的国家。然而，叙利亚处于欧亚文化间的关键位置，介于伊朗什叶派与沙乌地阿拉伯逊尼派伊斯兰教之间；加以叙国紧邻以色列，双方共有绵延的边界。于是，叙利亚内战很快升高为中东地区的代理人战争（proxy war）；盖达组织支持占多数的逊尼派反叛军，而由伊朗相挺的黎巴嫩真主党，则支援少数但掌权的什叶派阿塞德政权。

美国一直倾向与反叛军站在同一阵线，但直到最近才发现，和盖达站在同一边真是令人尴尬万分。还有，俄罗斯支持阿塞德政权。因此就某方面来看，欧巴马向国会寻求对叙利亚政府军事攻击的支持，是在走冷战时期的回头路。美国在页岩油商业化运转后，已愈来愈不在乎中东和俄罗斯的石油，因而拉高军事行动的风险。此外，俄罗斯提供史诺登（Edward Snowden）政治庇护，也惹恼美国想找机会修理回去。

最后一点，是非常有趣的政治理论──由政治科学家Ian Bremmer所提出的「Ｇ零世界」（G-Zero World）。

所谓Ｇ零世界，系相对于Ｇ20或Ｇ２，是一个缺乏政治和经济强权的世界，因而无法召开真正的国际会议，或执行基本的制度。其结果将是，针对十分重要的国际议题，例如国际总体经济合作、金融监理改革、贸易政策，甚而是领土的争议等，因为少了一言九鼎的大老出面，将不时出现激烈的冲突场面。

在这种氛围下，还会变相鼓励那些规则破坏者，趁机兴风作浪，特别是国营企业或国家支持的企业，一如中国国企当前的呼风唤雨。这种新局面将对全球经济产生深远影响，因为跨国企业满手现金，一旦等到当前政治和经济的不确定性时代结束，就将出手攫取更大利益。如同中国战国时代，全球商业少了君王，将会压抑投资支出和经济成长，个别企业也容易受到不公平的贸易手段、保护主义及网路攻击的影响。在这所谓无主期，少了执行的法规，那些涉及传统军事攻击、网路攻击、恐怖分子或商业盗版防卫的公司，将大发利市。

所幸Ｇ零观念只是一个过渡期，经过区域领导者间的折冲角力，国际终将再出现新的权力平衡。在这样的竞争环境下，那些能够与多国建立互惠关系、却不会太过依赖单一伙伴的「枢纽国家」（pivot state）将会得利，而台湾肯定是其中之一；个别公司也会有新机会。「适应者」了解竞争态势的变化，并敏捷地探索其间的利益，一些公司藉由套利机会，降低税负和法规冲击。如果贸易和政治组织又重新复活，未来全球化带动的效率提升及更统一的全球市场，都将面临挑战。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.