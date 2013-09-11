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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月11日

路透9月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

   品种       最新库存          变动
    铜         585,275        -3,200
    锡          14,270          持平
    铅         180,425        -1,000
    锌         985,350          -175
    铝       5,359,525        -4,900
    镍         216,108          +300
  铝合金        64,800           -20
  NASAAC       110,920          -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据                 库存分布               品种        库存数据             库存分布
 种                                                                                    
 铜   MCU-STOCKS             <0#MCUSTX-LOC-GRD>             铅         MPB-STOCKS           <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS             <0#MALSTX-LOC-GRD>             锡         MSN-STOCKS           <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS             <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合金         MAA-STOCKS           <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS             <0#MNISTX-LOC-GRD>          NASAA         MNA-STOCKS           <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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