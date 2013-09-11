投行观点：中国A股短期值得看好，主题投资带来价值重估机会--瑞银

路透上海9月11日 - 瑞银集团旗下瑞银证券研究部副主管、首席证券策略分析师陈李周三表示，随着经济企稳及中央政府改革思路逐步清晰，主题投资近期将占据A股市场主导，未来两三个月看好中国A股市场表现，但对中期走势仍持谨慎态度。

他在四季度A股策略会上表示，近阶段比较关注主题投资所带来的价值重估机会，看好的主题包括土地流通、上海自贸区、金融创新和国企改革等。

“基本面不可能变得更糟糕了，这时主题投资会给你一些想象空间，对估值进行重估。”他指出，股价由市盈率（PE）和每股收益（EPS）决定，现在EPS触底了，一段时间内因为主题概念，市场对PE产生新的认识，PE上升，这就可以产生一波比较象样的行情。

他说，从现在看，改革的政策都不是一年的改革，这是未来五年到十年的改革政策，所以这个主题很大，不是说今天做一个刺激搞一件事情就结束了。不管是铁路的投融资、土地流通、上海自贸区和未来国有企业改革、金融创新，都是很长期持续的故事，故事可以很大。

对于未来潜在热点，他解释称，自贸区试点是人民币国际化的试验田；土地流转是生产要素十年重估的故事；金融创新主要在资产证券化，化解地方政府已经存在的债务压力；国有企业的混合所有制会释放一些国有企业的活力。

“我自己认为，这四个主题概念给我最大的振奋面是，我们改革的重心是向着市场化，向着自由化进行的。”他称。

不过他对中长期前景持谨慎态度。他指出，未来一段时间，国内资金价格会持续偏高；国内企业负债率依然偏高，中期风险没有释放；而且国内产能过剩局面还需要两年时间才能明显扭转。