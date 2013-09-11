海湾阿拉伯国家称俄罗斯的计划不会结束叙利亚流血事件

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得9月10日 - 海湾阿拉伯国家周四称，俄罗斯有关将叙利亚化学武器置于国际控制之下的提议不会终止叙利亚的流血事件。
逊尼派穆斯林领导的海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）是叙利亚反对派的主要支持者，成员国包括沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼和巴林。
叙利亚接受了俄罗斯的提议。提议的目的是防止美国对叙利亚采取军事行动。
“我们听说了提议。都是有关化学武器的，不会终止叙利亚人民的流血事件，”巴林外交部长Sheikh Khaled bin Ahmed al-Khalifa在海合会会议后的记者会上表示。
Khalifa在会议开始时呼吁“对犯下这种罪行的人采取合适的遏制措施”，并表示化学武器攻击要求“联合国和安理会代表的国际社会承担相应的责任”。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。