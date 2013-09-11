海湾阿拉伯国家称俄罗斯的计划不会结束叙利亚流血事件

(本文由路透中文网编译提供)

路透利雅得9月10日 - 海湾阿拉伯国家周四称，俄罗斯有关将叙利亚化学武器置于国际控制之下的提议不会终止叙利亚的流血事件。

逊尼派穆斯林领导的海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）是叙利亚反对派的主要支持者，成员国包括沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼和巴林。

叙利亚接受了俄罗斯的提议。提议的目的是防止美国对叙利亚采取军事行动。

“我们听说了提议。都是有关化学武器的，不会终止叙利亚人民的流血事件，”巴林外交部长Sheikh Khaled bin Ahmed al-Khalifa在海合会会议后的记者会上表示。

Khalifa在会议开始时呼吁“对犯下这种罪行的人采取合适的遏制措施”，并表示化学武器攻击要求“联合国和安理会代表的国际社会承担相应的责任”。(完)