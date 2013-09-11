国际油市：布兰特原油涨至111美元上方，止住此前跌势

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
0440GMT，布兰特原油10月合约 上涨0.32美元，报每桶111.57美元。布兰特原油周二盘中曾跌至两周低点110.59美元，终场收低2.47美元。
美国原油10月合约 跌0.28美元，报每桶107.11美元。
Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa说，叙利亚问题的变数曾创造约5美元的风险溢价，带动布兰特原油上月升至117美元上方；但市场几乎已回到这场危机前的水准附近。
“事情尚未完全解决，尚未敲定，不确定性挥之不去，”他说。但“叙利亚问题已经缓和，市场焦点回到美国金融政策上头。”
许多分析师称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将决定开始缩减货币刺激力度，尽管上周五美国就业报告让人失望，令许多分析师认为美联储若是退场，将缓步进行。
投资者还在等待美国能源资料协会(EIA)周三稍后公布的库存报告。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。