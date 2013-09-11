版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 14:21 BJT

国际油市：布兰特原油涨至111美元上方，止住此前跌势

0440GMT，布兰特原油10月合约 上涨0.32美元，报每桶111.57美元。布兰特原油周二盘中曾跌至两周低点110.59美元，终场收低2.47美元。

美国原油10月合约 跌0.28美元，报每桶107.11美元。

Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa说，叙利亚问题的变数曾创造约5美元的风险溢价，带动布兰特原油上月升至117美元上方；但市场几乎已回到这场危机前的水准附近。

“事情尚未完全解决，尚未敲定，不确定性挥之不去，”他说。但“叙利亚问题已经缓和，市场焦点回到美国金融政策上头。”

许多分析师称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将决定开始缩减货币刺激力度，尽管上周五美国就业报告让人失望，令许多分析师认为美联储若是退场，将缓步进行。

投资者还在等待美国能源资料协会(EIA)周三稍后公布的库存报告。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐