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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 14:21 BJT

韩国汇市：韩元下跌，市场担心当局会再度出手干预

路透首尔9月11日 - 韩国韩元 周三下跌，受海外投资者与当地进口商的美元买盘打压，因市场忧虑当局会再度出手干预汇市，以放缓韩元升势。

韩元兑美元 在本地市场收报1,086.5，周二收报1,084.1，为四日来首次下滑。在韩元近几日大幅走高，市场怀疑当局周二进场推高美元。(完)

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