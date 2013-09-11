路透基点：Oscar Tang离任浦发银行

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，Oscar Tang已离开上海浦发银行在香港的企业金融部门。

消息称他是因个人原因离职。

Tang于2012年2月加入浦发，担任当地公司的第一副行长。在此之前其曾任职于法国巴黎银行11年，担任北亚银团贷款部门副总裁。再往前推，其曾任职于澳洲国民银行北亚银团贷款团队，大约有七年的时间。(完) (编译 王洋; 审校 王冠中)