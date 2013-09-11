路透基点：Oscar Tang离任浦发银行

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，Oscar Tang已离开上海浦发银行在香港的企业金融部门。
消息称他是因个人原因离职。
Tang于2012年2月加入浦发，担任当地公司的第一副行长。在此之前其曾任职于法国巴黎银行11年，担任北亚银团贷款部门副总裁。再往前推，其曾任职于澳洲国民银行北亚银团贷款团队，大约有七年的时间。(完) (编译 王洋; 审校 王冠中)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。