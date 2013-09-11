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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 14:28 BJT

《汇市简讯》日圆以外亚币的反弹渐失动能

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* 中国发布8月数据后，GDP上修成定局

* 日圆以外其它亚币的反弹渐失动能

* 印尼卢比可能获得支撑，有消息称总理办公室考虑扩大对伊朗石油进口，以减轻美元外流

* 新西兰元兑美元在新西兰央行会议决策前走势艰困

* 欧元兑日圆现正面讯号，133.80水位可能脆弱(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

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