版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 14:53 BJT

台湾债市：10年期公债殖利率连三日收跌，周六标债前市场量缩整理

* 标债前台债观望气氛浓厚
    * 政治纷扰拖累台股压抑殖利率弹幅
    * 明日10年券102/10殖利率主交投区间暂看1.76-1.80%

    路透台北9月11日 - 台湾10年期公债102/10 周三发行前交易(when-issued
)殖利率连三日收跌。交易商认为，标债前市场观望气氛偏浓，而政治纷争拖累台股表现稍
有压抑台债殖利率弹升力道，料短线台债主流券维持量缩整理格局。
    
    交易员指出，明日午间央行将标售两年期存单，市场关注央行引导利率的态度，不过左
右市场行情的关键还是在于周六10年券102/10标债结果，受此不确定因素干扰，市场倾向谨
慎因应、退场观望。
    
    此外，台湾政治纷争越演越烈，致台股表现不如其他主要亚股，压抑台债主流券殖利率
向上力道，短线10年券102/10殖利率料续处既有区间盘整。
    
    “多空都各就各位，等标债见真章!”一位证券交易员说。
    
    上述交易员指出，由于台债主流券波段弹幅已大，令追空意愿大为降低，今日盘中发现
部分空单换手及少量多单进场，令10年券殖利率今日略为收低，因国库署截标与否令市场捉
摸不透，距离标债越近，市场观望气氛将更加浓厚。
    
    国民党考纪会周三经会议后决议，以〞损害党之声誉〞为由，撤销立法院长王金平党籍
。 台湾加权指数 今日震荡收平，报8,208.99点。
 
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5     102/2                     +0.05     1.1805   1.1750-1.1878      9.5
     10    102/10                     -0.50     1.7750   1.7690-1.7860     27.0
    美国公债收益率周二攀升，因中国工业生产和零售销售数据强劲，缓和了经济放缓的担
忧，而对西方牵头对叙利亚动武的担忧也缓解，令美国公债需求降低。指标10年期公债US1
0YT=RR跌11/32，收益率报2.957%，较周一尾盘升4个基点。                 
    
    银行交易员指出，目前美国指标10年期公债殖利率持续在2.9-3%区间盘整，令台债欠缺
进一步消息面指引，近日主流券殖利率微幅回档整理，交易商近期仅稍做部位调整，成交量
持续低迷不振。
    
    “还没有看到突破区间，所以比较不敢轻举妄动!”一位证券交易员称。
    
    交易员指出，10年券102/10空单量累计至周二已达83.5亿台币，空方换手略为推升空单
量逐步垫高，市场揣测少数空单可能在标债前回补、落袋为安，但据20年券102/8的标债经
验，大部分空单将在标债前夕出手突击，只是决战时间点是落在周五、周六仍看法分歧。
    
    本周余日全球重要数据及事件有：
    周三稍晚美国公布7月批发(趸售)库存。      
    周四 台湾央行标售两年期存单、美国公布8月进口和出口物价及一周初请失业金人数、
韩国央行利率决定。 
    周五 美国公布8月PPI、8月零售销售数据、9月路透/密西根大学消费者信心指数初值以
及欧元区和欧盟财长非正式会议(为期两天)。
    周六 台湾央行代财政部标售10年期公债102/10期。
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.7350
          5       102/2                       1.1805
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐