台湾债市：10年期公债殖利率连三日收跌，周六标债前市场量缩整理

* 标债前台债观望气氛浓厚 * 政治纷扰拖累台股压抑殖利率弹幅 * 明日10年券102/10殖利率主交投区间暂看1.76-1.80% 路透台北9月11日 - 台湾10年期公债102/10 周三发行前交易(when-issued )殖利率连三日收跌。交易商认为，标债前市场观望气氛偏浓，而政治纷争拖累台股表现稍 有压抑台债殖利率弹升力道，料短线台债主流券维持量缩整理格局。 交易员指出，明日午间央行将标售两年期存单，市场关注央行引导利率的态度，不过左 右市场行情的关键还是在于周六10年券102/10标债结果，受此不确定因素干扰，市场倾向谨 慎因应、退场观望。 此外，台湾政治纷争越演越烈，致台股表现不如其他主要亚股，压抑台债主流券殖利率 向上力道，短线10年券102/10殖利率料续处既有区间盘整。 “多空都各就各位，等标债见真章!”一位证券交易员说。 上述交易员指出，由于台债主流券波段弹幅已大，令追空意愿大为降低，今日盘中发现 部分空单换手及少量多单进场，令10年券殖利率今日略为收低，因国库署截标与否令市场捉 摸不透，距离标债越近，市场观望气氛将更加浓厚。 国民党考纪会周三经会议后决议，以〞损害党之声誉〞为由，撤销立法院长王金平党籍 。 台湾加权指数 今日震荡收平，报8,208.99点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 +0.05 1.1805 1.1750-1.1878 9.5 10 102/10 -0.50 1.7750 1.7690-1.7860 27.0 美国公债收益率周二攀升，因中国工业生产和零售销售数据强劲，缓和了经济放缓的担 忧，而对西方牵头对叙利亚动武的担忧也缓解，令美国公债需求降低。指标10年期公债US1 0YT=RR跌11/32，收益率报2.957%，较周一尾盘升4个基点。 银行交易员指出，目前美国指标10年期公债殖利率持续在2.9-3%区间盘整，令台债欠缺 进一步消息面指引，近日主流券殖利率微幅回档整理，交易商近期仅稍做部位调整，成交量 持续低迷不振。 “还没有看到突破区间，所以比较不敢轻举妄动!”一位证券交易员称。 交易员指出，10年券102/10空单量累计至周二已达83.5亿台币，空方换手略为推升空单 量逐步垫高，市场揣测少数空单可能在标债前回补、落袋为安，但据20年券102/8的标债经 验，大部分空单将在标债前夕出手突击，只是决战时间点是落在周五、周六仍看法分歧。 本周余日全球重要数据及事件有： 周三稍晚美国公布7月批发(趸售)库存。 周四 台湾央行标售两年期存单、美国公布8月进口和出口物价及一周初请失业金人数、 韩国央行利率决定。 周五 美国公布8月PPI、8月零售销售数据、9月路透/密西根大学消费者信心指数初值以 及欧元区和欧盟财长非正式会议(为期两天)。 周六 台湾央行代财政部标售10年期公债102/10期。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.7350 5 102/2 1.1805 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)