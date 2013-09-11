路透基点：宝信汽车贷款案规模降至1.7亿美元--RLPC

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国汽车销售服务集团--宝信汽车集团有限公司的三年期贷款案规模已从2亿美元降至1.7亿美元。
全球协调行摩根士丹利的贷款承销额度降至零。牵头行兼簿记行和全球协调行的渣打银行提供承贷5,000万美元。
牵头行Gulf Bank、中国工商银行(澳门)、兆丰国际商银均各承贷3,000万美元。
主办行彰化银行、台新银行各承贷1,500万美元。
签约已在9月5日举行。
一如先前的报导，该笔贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370个基点。
银行受邀以三个层级参贷：承贷5,000万美元的银行获得100个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷3,000-4,900万美元的银行获得70个基点的前端费，享有主办行头衔；承贷1,500-2,900万美元的银行获得40个基点的前端费，享有安排行头衔。
宝信汽车在香港上市，2012年净利为7.271亿元人民币(1.19亿美元)，较上年增长18%。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。