路透基点：宝信汽车贷款案规模降至1.7亿美元--RLPC

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国汽车销售服务集团--宝信汽车集团有限公司的三年期贷款案规模已从2亿美元降至1.7亿美元。

全球协调行摩根士丹利的贷款承销额度降至零。牵头行兼簿记行和全球协调行的渣打银行提供承贷5,000万美元。

牵头行Gulf Bank、中国工商银行(澳门)、兆丰国际商银均各承贷3,000万美元。

主办行彰化银行、台新银行各承贷1,500万美元。

签约已在9月5日举行。

一如先前的报导，该笔贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370个基点。

银行受邀以三个层级参贷：承贷5,000万美元的银行获得100个基点的前端费，享有牵头行头衔；承贷3,000-4,900万美元的银行获得70个基点的前端费，享有主办行头衔；承贷1,500-2,900万美元的银行获得40个基点的前端费，享有安排行头衔。