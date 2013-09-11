中国股市：沪综指再创三个月收盘新高但涨幅放缓，近期领涨板块休整

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海9月11日 - 中国股市沪综指周三收盘续创三个月收盘新高，但涨势已放缓。分析师指出，在经历连续两天大幅上扬后，大盘今日原地休整，近期领涨板块--蓝筹股和自贸区概念股上冲动力减弱，令大盘无力继续大幅拉高，不过成交量依然维持高位水平。
沪综指 收报2,241.268点，涨3.284点或0.15%，此前收盘高点为6月6日的2,242.11点；上海A股今日成交额为1,949亿元人民币，再创2011年3月29日2,010亿元以来高点纪录，上日为1,905亿元。
“今天属于短期休整，前期量放得太急，增量资金虽然在进，但跟不上。”浙商证券分析师王伟俊指出，资金在热点板块之间迁移已比较明显，前期热炒的信息科技板块面临较大的调整压力。
他说，现在还无法判断股指的调整可能会延续多长时间。不过为了今后的行情更加扎实，现在大盘的调整应该稍长一些。
开创军工总装资产上市先河的中国重工 今日复牌后即直接封涨停位4.91元，涨0.45元。 中国一重 、太原重工 等亦因归入军工资产证券化概念，纷纷收在涨停位。
中国重工周三公告，拟向大船集团、武船集团等不超过10家战略投资者，非公开发行不超过22.08亿股，募集资金至多84.8亿元人民币，用以收购军工重大装备总装资产及业务等,此将开创军工重大总装资产证券化的先河。
沪深300指数 收升0.32%，报2,482.889点；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,479.2点，涨0.81%，成交661,171手。(完)
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。