路透基点：台湾远雄建设41亿台币融资案结束，七家银行参贷

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾远雄建设事业为新北市新庄区的一处住宅项目筹借的，五年期41.45亿台币(1.39亿美元)融资案结束，七家银行参与。

牵头行和簿记行(MLAB)台湾土地银行出借16.57亿台币，台新国际商业银行出借12亿台币。

另外五家银行每家出借2.576亿台币，它们是东亚银行、第一商业银行、兆丰国际商业银行、台中银行、台湾合作金库银行。

定于9月14日签约。

是次贷款由借款公司董事长担保，用土地和建筑物做抵押。A部分贷款为19.37亿台币，用于再融资；B部分为22.08亿台币，用于建设。

A部分贷款首年利率为较台湾银行、彰化银行、第一商业银行、华南银行和合作金库银行一年期存款利率均值加码123个基点，第二年开始利率为较上述基础利率加码128个基点。

B部分贷款首年利率为较上述基础利率加码138个基点，第二年开始利率为加码141个基点。

参代银行可以选择三档，承贷3亿台币及以上的获得12个基点的前端费用；承贷在2亿至2.99亿台币的，可获得7个基点的费用；承贷1亿至1.99亿台币的可获得3个基点费用。

两部分贷款都是一次性偿还，70%的项目销售收入将用来提前还款。

是次贷款有10个基点的承贷费用。

去年10月，该公司曾签署一项70亿台币四年期贷款案，支持桃园县一个平价住宅建案。该融资由台湾土地银行牵头，贷款A部份为16.1亿台币定期贷款，A1为4.83亿台币，用于偿付一笔过桥贷款，A2为11.27亿台币，用于购买土地；B部分为37.29亿台币定期贷款，用于住宅项目兴建；C部分为1.61亿台币定期贷款，用于合约及建物担保及偿付同一笔过桥贷款；D部分为15亿台币预售自筹资金担保的保证函。

A 、B、及C部分贷款利率为较台湾土地银行三个月指标利率加码138个基点。D部分为每售出一户收取8,000台币。(完)