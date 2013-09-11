欧洲汇市：瑞郎走软，受叙利亚情势改善及中国经济前景影响

投行观点：Guidewire Software评级上调至买入--高盛
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法国农业信贷银行分析师在一份报告中写道：“在强劲中国数据和叙利亚局势缓解支持下，市场基调继续偏向乐观，油价和金价都回落。”
“叙利亚局势担忧还没完全消散，因对于联合国决议的内容还存在不同意见，不过俄罗斯的提议目前缓解了局势。”
瑞郎兑欧元徘徊在1.24左右，交易员将目光瞄准了本周稍晚的意大利公债标售。
0646GMT时，瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.1%至0.9357。
瑞郎兑欧元几未变动，报在1.2401。(完)
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