欧洲汇市：瑞郎走软，受叙利亚情势改善及中国经济前景影响

法国农业信贷银行分析师在一份报告中写道：“在强劲中国数据和叙利亚局势缓解支持下，市场基调继续偏向乐观，油价和金价都回落。”

“叙利亚局势担忧还没完全消散，因对于联合国决议的内容还存在不同意见，不过俄罗斯的提议目前缓解了局势。”

瑞郎兑欧元徘徊在1.24左右，交易员将目光瞄准了本周稍晚的意大利公债标售。

0646GMT时，瑞郎兑美元较纽约收盘价下跌0.1%至0.9357。

瑞郎兑欧元几未变动，报在1.2401。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价