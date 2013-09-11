全球金市：黄金触及三周低点，因叙利亚局势缓解打击避险买需

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1366.61 3.02 +0.22 -18.39
现货银 23.03 0.09 +0.39 -23.94
现货铂金 1479.24 11.64 +0.79 -3.63
现货钯金 697.47 5.96 +0.86 0.79
COMEX期金 1366.80 2.80 +0.21 -18.44 23683
COMEX期银 23.08 0.06 +0.28 -23.84 9636
汇率
欧元/美元 1.3250
美元/日圆 100.36
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。