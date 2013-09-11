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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 15:17 BJT

全球金市：黄金触及三周低点，因叙利亚局势缓解打击避险买需

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1366.61 3.02 +0.22 -18.39

现货银 23.03 0.09 +0.39 -23.94

现货铂金 1479.24 11.64 +0.79 -3.63

现货钯金 697.47 5.96 +0.86 0.79

COMEX期金 1366.80 2.80 +0.21 -18.44 23683

COMEX期银 23.08 0.06 +0.28 -23.84 9636

汇率

欧元/美元 1.3250

美元/日圆 100.36

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 石冠兰)

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