台湾已公布经济指标--2013/9/12

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 7月 +2.07% -0.40% r 9/26 -- 季调失业率 7月 4.18% 4.17% 9/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.79% +0.06% r 10/7 -- 外汇存底(亿美元) 8月底 4,093.88 4,091.18 10/4 -- *商品出口(y/y) 8月 +3.6% +1.6% 10/7 -- *商品进口(y/y) 8月 -1.2 +6.8% 10/7 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +5.42% +4.82% 9/25 -- 外销订单(y/y) 7月 +0.5% -3.5% 9/25 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第二季统计 +2.49% +1.62% r -- -- 值 重贴现率(%) 6月27日 1.875% 1.875% 9/26 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。