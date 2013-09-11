香港个股：惠理集团子公司获得中国证监会批出RQFII资格

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港9月11日 - 香港资产管理公司--惠理集团有限公司 周三称，其全资附属公司已获得中国证监会批出人民币合格境外机构投资者（RQFII）的资格，令非中资系的RQFII再添一员。
惠理行政总裁谢伟明在一份声明中称，公司对中国的金融改革所带来的机遇感到兴奋，并会利用新获批的资格来优化其产品。
惠理自1993年建立资产管理业务，以价值投资为策略，专注于大中华区市场，截至今年7月底为止其管理资产约88亿美元。
惠理的全资附属公司惠理基金管理香港有限公司获得RQFII资格，稍后将向国家外汇管理局申请RQFII的投资额度。此前，恒生银行 以及汇丰 旗下的资产管理公司和东亚银行 已先后获得RQFII资格。
RQFII计划在2011年12月开始实施。在过往，只有中国基金及证券公司的香港附属公司方可获准参与RQFII计划。在今年3月，中国证监会宣布扩大RQFII，并准许中资银行及保险公司的香港附属公司，以及在香港注册及主要经营地位于香港的金融机构参与计划。
截至8月29日，中国已批准RQFII为39家，获批额度共计1,278亿元人民币。
香港时间15:13，惠理跌2.04%，报4.79港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。