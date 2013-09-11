香港个股：惠理集团子公司获得中国证监会批出RQFII资格

路透香港9月11日 - 香港资产管理公司--惠理集团有限公司 周三称，其全资附属公司已获得中国证监会批出人民币合格境外机构投资者（RQFII）的资格，令非中资系的RQFII再添一员。

惠理行政总裁谢伟明在一份声明中称，公司对中国的金融改革所带来的机遇感到兴奋，并会利用新获批的资格来优化其产品。

惠理自1993年建立资产管理业务，以价值投资为策略，专注于大中华区市场，截至今年7月底为止其管理资产约88亿美元。

惠理的全资附属公司惠理基金管理香港有限公司获得RQFII资格，稍后将向国家外汇管理局申请RQFII的投资额度。此前，恒生银行 以及汇丰 旗下的资产管理公司和东亚银行 已先后获得RQFII资格。

RQFII计划在2011年12月开始实施。在过往，只有中国基金及证券公司的香港附属公司方可获准参与RQFII计划。在今年3月，中国证监会宣布扩大RQFII，并准许中资银行及保险公司的香港附属公司，以及在香港注册及主要经营地位于香港的金融机构参与计划。

截至8月29日，中国已批准RQFII为39家，获批额度共计1,278亿元人民币。