中国个股：宝钢股份宣布10月份主要钢材售价不变

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海9月11日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周三宣布，10月其热轧、冷轧等主要钢材产品售价在9月基础上基本保持不变。
相关通知称，宝钢的酸洗和热镀锌钢材产品基本保持不变，镀铝锌产品上调100元人民币/吨。
在9月调价文件中，热轧产品在8月价格基础上调高150-250元/吨，冷轧产品的部分品种上调120元/吨；另外，酸洗产品、镀铝锌板、热镀锌、电镀锌等类别全部或大部分产品上调120元/吨。 (完)
欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站 here (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。