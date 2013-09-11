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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 15:36 BJT

中国个股：宝钢股份宣布10月份主要钢材售价不变

路透上海9月11日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周三宣布，10月其热轧、冷轧等主要钢材产品售价在9月基础上基本保持不变。

相关通知称，宝钢的酸洗和热镀锌钢材产品基本保持不变，镀铝锌产品上调100元人民币/吨。

在9月调价文件中，热轧产品在8月价格基础上调高150-250元/吨，冷轧产品的部分品种上调120元/吨；另外，酸洗产品、镀铝锌板、热镀锌、电镀锌等类别全部或大部分产品上调120元/吨。 (完)

欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站 here (发稿 林琦；审校 张喜良)

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