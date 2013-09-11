表格：外资在韩国股市买超6,812亿韩元，连续14天买超

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔9月11日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超6,812亿韩元，连续13个交易日买超，期间累计买超金额52,273亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月11日 681.2 -319.7 -344.3
9月10日 862.1 -304.0 -450.8
9月 9日 567.7 -122.0 -413.6
9月 6日 500.8 -229.0 -238.3
9月 5日 516.5 -113.7 -375.2
9月 4日 260.4 128.7 -77.1
9月 3日 230.2 46.1 -289.5
9月 2日 81.5 43.2 -129.1
8月30日 509.3 -55.0 -438.6
8月29日 467.0 62.2 -514.7
8月28日 133.6 73.6 -189.7
8月27日 110.6 56.0 -170.8
8月26日 186.4 38.7 -200.8
8月23日 120.0 -57.4 -54.3
8月22日 -96.3 51.2 46.5
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本月以来 3,700.6 -870.3 -2,318.0
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今年以来 -3,343.8 8,242.6 -3,705.0
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。