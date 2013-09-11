版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市买超6,812亿韩元，连续14天买超

路透首尔9月11日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超6,812亿韩元，连续13个交易日买超，期间累计买超金额52,273亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

9月11日 681.2 -319.7 -344.3

9月10日 862.1 -304.0 -450.8

9月 9日 567.7 -122.0 -413.6

9月 6日 500.8 -229.0 -238.3

9月 5日 516.5 -113.7 -375.2

9月 4日 260.4 128.7 -77.1

9月 3日 230.2 46.1 -289.5

9月 2日 81.5 43.2 -129.1

8月30日 509.3 -55.0 -438.6

8月29日 467.0 62.2 -514.7

8月28日 133.6 73.6 -189.7

8月27日 110.6 56.0 -170.8

8月26日 186.4 38.7 -200.8

8月23日 120.0 -57.4 -54.3

8月22日 -96.3 51.2 46.5

---------------------------------------------

本月以来 3,700.6 -870.3 -2,318.0

---------------------------------------------

今年以来 -3,343.8 8,242.6 -3,705.0

--------------------------------------------- (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐