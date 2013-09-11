版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 15:33 BJT

中国新债：农发行下周一招标发行至多80亿元固息债，期限七年

路透上海9月11日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(16日)在银行间债市招标发行至多80亿元人民币固息金融债，期限七年。

刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第22期金融债，按年付息，采用单一利率中标(荷兰式)招标，不设基本承销额，承揽费为0.15%。

该期债具体招标时间为9月16日下午14:00-15:00，分销期为9月17日-9月26日，缴款日和起息日为9月26日，10月8日上市。(完)

参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐