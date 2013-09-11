中国新债：农发行下周一招标发行至多80亿元固息债，期限七年

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海9月11日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(16日)在银行间债市招标发行至多80亿元人民币固息金融债，期限七年。
刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第22期金融债，按年付息，采用单一利率中标(荷兰式)招标，不设基本承销额，承揽费为0.15%。
该期债具体招标时间为9月16日下午14:00-15:00，分销期为9月17日-9月26日，缴款日和起息日为9月26日，10月8日上市。(完)
参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。