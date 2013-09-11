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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 16:10 BJT

中国期市：叙利亚问题现转机，能源化工品应声下跌

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,050      0.15      240,462 
         黄金(au)     1312     272.90     -1.18      117,198 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,727     -0.24    1,514,582 
         橡胶 (ru)    1401     20,735      0.68      169,320 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,633      1.11    1,979,726 
         豆油 (y)     1401      7,236      0.42      676,640 
         焦炭 (j)     1401      1,609      0.06      277,772 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,151     -0.27      767,742 
         棉花 (cf)    1405     18,715     -0.45       41,132 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,480.8      0.88       73,110 
         5年期国债(t  1312      93.598    -0.26        3,293 
         f)                                       
                                                  
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)

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