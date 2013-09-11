中国期市：叙利亚问题现转机，能源化工品应声下跌

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,050 0.15 240,462 黄金(au) 1312 272.90 -1.18 117,198 螺纹钢 (rb) 1401 3,727 -0.24 1,514,582 橡胶 (ru) 1401 20,735 0.68 169,320 大商所 豆粕 (m) 1401 3,633 1.11 1,979,726 豆油 (y) 1401 7,236 0.42 676,640 焦炭 (j) 1401 1,609 0.06 277,772 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,151 -0.27 767,742 棉花 (cf) 1405 18,715 -0.45 41,132 中金所 沪深300(if) 1309 2,480.8 0.88 73,110 5年期国债(t 1312 93.598 -0.26 3,293 f) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。