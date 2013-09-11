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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 16:18 BJT

香港股市：恒指收低0.2%，五个交易日来首度下跌

路透9月11日 - 香港股市周三收低，中止四日连涨。投资人将苹果供应商股票获利了结，因担心苹果 新款iPhone“低成本”手机无法在目标新兴市场有竞争力。

恒生指数 下跌0.2%至22,937.1点，是9月4日以后首度收低。恒生国企指数 下跌0.6%。

两大指数均开高走低，显示短期走势可能疲弱。

苹果公司发布具有指纹识别功能的高端iPhone新产品，试图在竞争激烈的市场中突显特色，同时还针对新兴市场推出价格相对较低且色彩缤纷的塑料外壳机型，不过价格仍超出原先预期。 (完)

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