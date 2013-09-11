香港股市：恒指收低0.2%，五个交易日来首度下跌

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透9月11日 - 香港股市周三收低，中止四日连涨。投资人将苹果供应商股票获利了结，因担心苹果 新款iPhone“低成本”手机无法在目标新兴市场有竞争力。
恒生指数 下跌0.2%至22,937.1点，是9月4日以后首度收低。恒生国企指数 下跌0.6%。
两大指数均开高走低，显示短期走势可能疲弱。
苹果公司发布具有指纹识别功能的高端iPhone新产品，试图在竞争激烈的市场中突显特色，同时还针对新兴市场推出价格相对较低且色彩缤纷的塑料外壳机型，不过价格仍超出原先预期。 (完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。