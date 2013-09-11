金属期市：伦铜小涨至7,200美元附近，中国需求前景提供支撑

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
“叙利亚危机可望以相对较快的速度获得解决。我们认为，中国的利好经济消息在支撑铜价，不过未能激发大涨。”悉尼商品研究公司Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称。
“并没有后续需求跟进的推动，没有实质订单。”
0719GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.3%，报每吨7,189美元。上海期交所12月期铜合约 收高0.2%，至每吨52,050人民币。
中国本周公布的数据暗示经济正在好转。中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，优于路透调查中值6%，并创下4月以来最高增速。
中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。
分析师表示，在对美国刺激举措退场的疑虑环伺，及全球库存上升的情况下，铜市可能在区间内交投。
LME最新数据显示，铜库存报588,475吨，较8月低点565,500吨增加超过2万吨。库存不断增加的趋势令投资人担心铜市供应过剩的情况正在恶化。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。