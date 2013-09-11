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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 15:47 BJT

金属期市：伦铜小涨至7,200美元附近，中国需求前景提供支撑

“叙利亚危机可望以相对较快的速度获得解决。我们认为，中国的利好经济消息在支撑铜价，不过未能激发大涨。”悉尼商品研究公司Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称。

“并没有后续需求跟进的推动，没有实质订单。”

0719GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.3%，报每吨7,189美元。上海期交所12月期铜合约 收高0.2%，至每吨52,050人民币。

中国本周公布的数据暗示经济正在好转。中国海关周日公布，8月出口同比增长7.2%，优于路透调查中值6%，并创下4月以来最高增速。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。

分析师表示，在对美国刺激举措退场的疑虑环伺，及全球库存上升的情况下，铜市可能在区间内交投。

LME最新数据显示，铜库存报588,475吨，较8月低点565,500吨增加超过2万吨。库存不断增加的趋势令投资人担心铜市供应过剩的情况正在恶化。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 石冠兰)

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