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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 16:19 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3261      1.3267       -0.05       +0.51      1.3194
 美元/日圆                           100.25      100.39       -0.14      +15.58       86.74
 欧元/日圆                           132.94      133.19       -0.19      +16.15      114.46
 美元/瑞郎                           0.9344      0.9347       -0.03       +2.06      0.9155
 英镑/美元                           1.5728      1.5733       -0.03       -3.22      1.6251
 美元/加元                           1.0348      1.0348       +0.00       +4.30      0.9921
 澳元/美元                           0.9280      0.9308       -0.30      -10.71      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8042      0.8066       -0.30       -2.91      0.8283
 澳元/日圆                           93.030      93.440       -0.44       +3.22      90.130
 新西兰元/日圆                       80.610      80.970       -0.44      -42.76     140.820
 英镑/日圆                           157.65      157.94       -0.18      +11.95      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1534      1.1534       +0.00       -8.02      1.2540
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 田建华)

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