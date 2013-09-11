版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 16:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小升，但涨幅受获利了结限制

周三公布的政府调查显示，7-9月大型日本制造业者对企业状况的看法更为乐观，表明政府采取的经济刺激政策正提振信心。

周二公布的数据显示，中国8月工业增速创下17个月高位，零售销售增速也创今年来最快，暗示中国经济可能正积蓄一些动能。

上海期交所主力1月期胶合约 上涨140元人民币，报每吨20,735元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤244.5美分，跌2.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐