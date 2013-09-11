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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 16:44 BJT

台湾央行：共发行3,635.1亿台币存单，发行余额减2.2亿台币

路透台北9月11日 - 台湾央行周三公布，今日共发行3,635.1亿台币存单，若相较存单到期金额3,637.3亿，存单发行余额减2.2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,599.6

91天期 0.93 21

182天期 1.05 14.5

央行上日共发行1,573亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,345.75亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为106亿台币，累计超额准备为575亿，加计前期1%的超额准备为1,364亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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