台湾央行：共发行3,635.1亿台币存单，发行余额减2.2亿台币

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透台北9月11日 - 台湾央行周三公布，今日共发行3,635.1亿台币存单，若相较存单到期金额3,637.3亿，存单发行余额减2.2亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,599.6
91天期 0.93 21
182天期 1.05 14.5
央行上日共发行1,573亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,345.75亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为106亿台币，累计超额准备为575亿，加计前期1%的超额准备为1,364亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。