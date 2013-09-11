英国金融市场：就业数据公布后英镑上涨，英国公债跌幅扩大

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透伦敦9月11日 - 英国国家统计局周三公布，英国8月失业率为4.2%，创2009年2月以来最低 。
数据公布之后，英镑上涨，英镑兑美元升至七个月新高1.582。欧元兑英镑跌至七个半月低位0.8383。英债期货跌幅扩大至逾10个跳动点，10年期英国公债较德债利差走阔，再度测试100基点上方的三年高位。(完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。