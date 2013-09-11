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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 16:50 BJT

英国金融市场：就业数据公布后英镑上涨，英国公债跌幅扩大

路透伦敦9月11日 - 英国国家统计局周三公布，英国8月失业率为4.2%，创2009年2月以来最低 。

数据公布之后，英镑上涨，英镑兑美元升至七个月新高1.582。欧元兑英镑跌至七个半月低位0.8383。英债期货跌幅扩大至逾10个跳动点，10年期英国公债较德债利差走阔，再度测试100基点上方的三年高位。(完)

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