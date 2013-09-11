更新版 1-中国汇市：人民币窄幅震荡后微收升，观望中间价短期能否创新高

* 人民币即期窄幅震荡后微收升 * 中间价距历史高位仅3个点子 * 观望中间价是否突破历史高点 (更新收盘报价) 路透北京9月11日 - 人民币兑美元即期 周三收盘微涨。中间价连三天创两个 月高位，距6.1598元历史高位只有3个点子。市场结购汇较均衡，但对于监管层是否容许新 一波升值仍抱有疑虑，全天汇率波动空间不足20个点子。交易员称后市需观察中间价是否突 破历史高点。 “今天没什么动静，根本就没法做，干脆就不做了。但结汇还是很多，市场只要一往下 ，就有人往上顶，整个市场还是维持稳定。”上海一股份行交易员表示。 上海另一股份行交易员说，目前在6.12元下方有疑似监管层干预出现，市场一直过不去 ，但如果中间价突破前期高点，应该是很明确的升值信号。在这种状况下如果还有继续干预 ，无异于自相矛盾并加大干预成本。因此若中间价突破前高，很可能被市场理解为监管层容 许进一步升值。 他并预测，若中间价止步于此并继续区间波动，有可能在中共十八届三中全会以前都会 继续维稳行情，需要等候其后的政策指引。 东京汇市日圆兑美元周三触及七周低位，兑欧元和英镑则处在数年低点附近，有迹象显 示美国正计划取消对叙利亚的军事打击，导致避险情绪回落。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1185 6.1200 0.02% 中间价 6.1601 6.1612 0.02% 成交额 151亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.68% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 18 6.1183 6.1201 2013年来即期升贬值幅度 1.83% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 925 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日 1年期NDF 6.2225/55 6.2210 CNH即期 6.1098/11 6.1093 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)