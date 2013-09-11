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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 16:41 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅震荡后微收升，观望中间价短期能否创新高

* 人民币即期窄幅震荡后微收升
    * 中间价距历史高位仅3个点子
    * 观望中间价是否突破历史高点

 (更新收盘报价)
    路透北京9月11日 - 人民币兑美元即期 周三收盘微涨。中间价连三天创两个
月高位，距6.1598元历史高位只有3个点子。市场结购汇较均衡，但对于监管层是否容许新
一波升值仍抱有疑虑，全天汇率波动空间不足20个点子。交易员称后市需观察中间价是否突
破历史高点。
    
    “今天没什么动静，根本就没法做，干脆就不做了。但结汇还是很多，市场只要一往下
，就有人往上顶，整个市场还是维持稳定。”上海一股份行交易员表示。
    
    上海另一股份行交易员说，目前在6.12元下方有疑似监管层干预出现，市场一直过不去
，但如果中间价突破前期高点，应该是很明确的升值信号。在这种状况下如果还有继续干预
，无异于自相矛盾并加大干预成本。因此若中间价突破前高，很可能被市场理解为监管层容
许进一步升值。
    
    他并预测，若中间价止步于此并继续区间波动，有可能在中共十八届三中全会以前都会
继续维稳行情，需要等候其后的政策指引。
    
    东京汇市日圆兑美元周三触及七周低位，兑欧元和英镑则处在数年低点附近，有迹象显
示美国正计划取消对叙利亚的军事打击，导致避险情绪回落。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1185        6.1200    0.02%
                  中间价               6.1601        6.1612    0.02%
            成交额                    151亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.68% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        18         6.1183    6.1201
            2013年来即期升贬值幅度      1.83%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       925                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:35            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2225/55      6.2210       
                     CNH即期          6.1098/11      6.1093       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 林高丽)

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