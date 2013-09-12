《Russell专栏》中国低迷石油需求与经济复苏迹象相左

欲浏览中国经济与贸易情况图表，请点选：link.reuters.com/fut96s

另一项影响表观石油需求的因素是燃油净进口的骤降，8月仅为每日1.8万桶，较7月大减93%，仅为今年前八个月均值的16.3%。

燃油净进口降低现在成为稳定趋势，因中国炼厂新增产能超过需求增速，这意味着炼厂要么不得不以降低产能利用率，要么将多余产品出口。

中国也在采取举措允许小型炼厂直接进口原油，这一变化可能减少这些炼厂之前依赖的燃油进口。

目前有燃油净进口降低的明显趋势，如果目前的趋势持续，那么中国可能最终转变成燃油净出口国，成为本已供应充裕的亚洲油品市场中的新成员。

印度、日本、韩国和新加坡都是油品主要出口国，亚洲地区还将获得中东新炼厂的供应。

就中国炼厂建设项目来看，产能过剩的局面应会持续下去，最终成为燃油出口国。

理论上这应会促进中国的石油进口，进口并精练原油，最终出口油品。

然而，中国原油进口增长却又趋于放慢，今年前八个月较上年同期仅增2.9%。

这也并不奇怪，随着经济走向成熟，每单位经济产出所需的能源会减少。

但这也并不意味着原油进口在未来数月继续疲弱不振。

经济走强最终会增加需求，第四季新炼厂的产能利用率也将提升。

石油进口的疲态可以从国内石油产量增加得到一些解释，今年前八个月国内石油日均产量为416万桶，较去年同期增加4%左右。

但中国今年石油需求明显可能令人失望，今年原油进口增幅可能难以超过4%，远低于去年的6%以及2011年的5.5%。