《Russell专栏》中国低迷石油需求与经济复苏迹象相左

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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另一项影响表观石油需求的因素是燃油净进口的骤降，8月仅为每日1.8万桶，较7月大减93%，仅为今年前八个月均值的16.3%。
燃油净进口降低现在成为稳定趋势，因中国炼厂新增产能超过需求增速，这意味着炼厂要么不得不以降低产能利用率，要么将多余产品出口。
中国也在采取举措允许小型炼厂直接进口原油，这一变化可能减少这些炼厂之前依赖的燃油进口。
目前有燃油净进口降低的明显趋势，如果目前的趋势持续，那么中国可能最终转变成燃油净出口国，成为本已供应充裕的亚洲油品市场中的新成员。
印度、日本、韩国和新加坡都是油品主要出口国，亚洲地区还将获得中东新炼厂的供应。
就中国炼厂建设项目来看，产能过剩的局面应会持续下去，最终成为燃油出口国。
理论上这应会促进中国的石油进口，进口并精练原油，最终出口油品。
然而，中国原油进口增长却又趋于放慢，今年前八个月较上年同期仅增2.9%。
这也并不奇怪，随着经济走向成熟，每单位经济产出所需的能源会减少。
但这也并不意味着原油进口在未来数月继续疲弱不振。
经济走强最终会增加需求，第四季新炼厂的产能利用率也将提升。
石油进口的疲态可以从国内石油产量增加得到一些解释，今年前八个月国内石油日均产量为416万桶，较去年同期增加4%左右。
但中国今年石油需求明显可能令人失望，今年原油进口增幅可能难以超过4%，远低于去年的6%以及2011年的5.5%。
尚不清楚的是中国将如何处置库存，但考虑到目前的高油价，他们更可能动用库存而不是增加进口以补充库存。(完) (译文审校 徐文焰)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%