中国债市：悲观情绪弥漫现券收益率向上，一二级互相扰动且国债期货疲弱

路透北京9月11日 - 中国银行间债市周三现券收益率向上，此前七年期续发国债中标结果偏高，场中悲观情绪弥漫，一、二级互相扰动，加之国债期货的弱势，致今日现券承压。

经历近期宏观基本面向好、新债结果定位偏高的轮番冲击，结合部分受访交易员的观点，他们认为，债市出现趋势性转向的动力不足，但不排除或有波段性的机会。

“今天七年国债新债中标结果上去之后，二级市场上大概就是4.15%有成交，收益率比前段时间上了10个点(bp)要。”北京一银行交易员称。

他并表示，感觉现在监管层的态度不是以牺牲流动性来保增长，那么就难对下半年资金面持乐观态度；经济从数据上看，就是体现出转暖的迹象，所以其个人认为，现券转好的基础还不具备。不过不排除市场会出现一些机会。

北京另一大型银行交易员亦指出，现在看空是占多数，如果看多也只能是阶段性看多，“我们是交易户，不能完全就这么呆着，所以找一些波段，但我觉得应该没有任何一家机构敢真的大范围建仓。”

财政部上午招标续发行的七年期固息国债，中标收益率4.1219%，边际中标收益率为4.1640%，首场投标倍数为2.02倍，高于此前4.09%的市场预测均值。 今日新债为今年第15期品种130015 的第二次续发，该品种也是目前国债期货实物交割方式下的最便宜交割券(CTD)。

广东一券商交易员对后期债市更显乐观一些，他表示，“之前10年最后也就到过4.12%，七年这都4.15了。短期超调的可能性很大...所以我在国债期货的模拟盘上反手做多了。”

周三，中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约 收报93.598元，跌0.06元，或0.6%，成交金额88.3亿元人民币。

二级市场，剩余期限在6.6054年的固息国债130008券最新报价对应收益率 在4.17%/4.09%，上日末笔报4.10%/4.00%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0195 3.4879

上日 2.9084 3.6289

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8290/3.7670 国债参考率报价 3.6300/3.5570 金融债参考率报价 4.5113/4.4413(完)

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