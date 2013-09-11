中国债市：利率互换小幅走升，主要受现券走势疲弱影响

路透上海9月11日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周三小幅走升。交易员表示，利率互换整体走势仍与现券具有一定相关性，在今日七年国债招标影响下现券收益率升势明显，亦导致IRS震荡走升，不过幅度相对有限。

交易员指出，市场对9月中下旬流动性预期仍旧谨慎，短期内资金面仍是关注焦点。

“长端上来了点，repo五年的最新成交在4.41/38%，昨天成交在4.365%，repo一年昨天在4.16%，今天到过4.17%，基本就在这个位置震荡。”广发银行交易员吴思捷表示。

他并解释称，IRS长端走势和今日财政部国债招标有一定的关系，不过联动性没有之前那么明显了，所以IRS升势相对现券幅度并不大。

财政部稍早招标续发行的七年期固息国债，中标收益率4.1219%，边际中标收益率为4.1640%，首场投标倍数为2.02倍，高于此前4.09%的市场预测均值。

上海另一银行交易员表示，在宏观经济基本面向好迹象明显以及一级市场供给仍旧增多的情况下，若现券疲弱市况不见改观，IRS下行的动能亦不强。

中国银行间资金市场周三短期资金供需仍平稳，主要期限回购加权利率中，隔夜品种有所反弹，七天品种则回落；不过跨月末的资金需求持续升温，明显推升21天至两个月期限回购利率。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1679/4.2679 4.1325/4.2075 4.2346/4.3125 4.3550/4.4400 4.3700/4.6293

上日 4.0830/4.1810 4.0860/4.1660 4.1760/4.2660 4.2897/4.3800 4.3107/4.5787

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变化 +0.0849/+0.0869 +0.0465/+0.0415 +0.0586/+0.0465 +0.0653/+0.0600 +0.0593/+0.0506

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。