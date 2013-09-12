中国公开市场：央行今日进行100亿元14天逆回购，本周净回笼缩至11亿

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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路透上海9月12日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行100亿元人民币14天期逆回购操作，规模继续持平于上周同期；据此计算，央行本周净回笼11亿元，较上周缩减。
本周一央行公开市场续做了851亿元人民币的三年期央票，占到期量的85%，利率持平在3.50%；周二则进行了100亿元的七天期逆回购投放资金，量平价稳。
上周银行间市场资金需求见少，央行公开市场顺势缩量逆回购，致当周自今年5月底来首次实现单周净回笼。业内人士指出，流动性向宽但无碍逆回购如期滚动操作，进一步凸显其利率锚的指标意义。
本周公开市场有1,000亿元央票到期，逆回购到期量则为360亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。
不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%