《中国企业债发行日程表》--9月11日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *雅安发展投资 15 7 不超过7.20% AA 9/13-9/22 中航证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *江苏福如 10 7 利率区间6.60%-7.40% AA 9/13-9/22 华泰联合证券 东海发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 铁路总公司 150 7 *5.20% AAA 9/12 国泰君安证券等 50 20 *5.50% =================================================================================== 梅州市康达 10 7 6.95% AA 9/10-9/12 广发证券 公路建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 蚌埠城市 16 7 6.30% AA 9/11-9/13 兴业证券 投资控股 (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 (安徽省高速公路控股集团提供担保) =================================================================================== 乳山市城市 13 7 6.90% AA- 9/11-9/16 财通证券 国资经营 （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) =================================================================================== 重庆大晟 8 7 6.98% AA- 9/10-9/16 安信证券 资产经营集团 (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金) (重庆市三峡担保集团有限公司提供担保) =================================================================================== 四川成阿发 8 7 *7.18% AA- 9/12-9/18 长江证券 展实业公司 (固息债，一年SHIBOR基准/第3-7年末每年偿还20%本金/自有土地使用权提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:表示新增.(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)