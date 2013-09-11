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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 18:16 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月11日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*雅安发展投资  15       7        不超过7.20%       AA      9/13-9/22    中航证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*江苏福如      10       7     利率区间6.60%-7.40%  AA      9/13-9/22   华泰联合证券
东海发展集团           (第3-7年末每年偿还20%本金)
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铁路总公司    150       7          *5.20%          AAA        9/12   国泰君安证券等
               50      20          *5.50%      
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梅州市康达     10       7           6.95%          AA      9/10-9/12   广发证券
公路建设公司           (第3-7年末每年偿还20%本金)
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蚌埠城市       16       7           6.30%          AA       9/11-9/13  兴业证券
投资控股      (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金)  国开证券
              (安徽省高速公路控股集团提供担保)
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乳山市城市     13       7           6.90%          AA-      9/11-9/16  财通证券
国资经营          （第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供担保) 
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重庆大晟        8       7           6.98%          AA-      9/10-9/16  安信证券
资产经营集团       (固息债，基准利率为一年shibor/第3-7年末每年偿还20%本金)
                   (重庆市三峡担保集团有限公司提供担保)
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四川成阿发      8       7          *7.18%          AA-     9/12-9/18   长江证券
展实业公司 (固息债，一年SHIBOR基准/第3-7年末每年偿还20%本金/自有土地使用权提供担保)    
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)

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