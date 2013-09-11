中国经济：运行平稳，今年预期目标一定会实现--总理

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透北京9月11日 - 中国国务院总理李克强在达沃斯夏季论坛上表示，中国经济发展的基本面是好的，运行是平稳的，今年中国经济发展的预期目标和主要任务一定会实现。
他在大连该论坛开幕式发表致辞称，中国潜在增长率有所下降，经济增速由过去两位数的高速增长转为中高速是符合发展规律的。
在货币政策方面，李克强表示即使货币市场出现短期波动，中国保持定力，既不放松、也不收紧银根。
今年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%，而今年的经济增长目标为7.5%左右。但三季度以来经济出现企稳势头，尤其8月经济指标整体好转显示 “稳增长”政策效果初显。 (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。