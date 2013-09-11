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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 18:03 BJT

中国经济：运行平稳，今年预期目标一定会实现--总理

路透北京9月11日 - 中国国务院总理李克强在达沃斯夏季论坛上表示，中国经济发展的基本面是好的，运行是平稳的，今年中国经济发展的预期目标和主要任务一定会实现。

他在大连该论坛开幕式发表致辞称，中国潜在增长率有所下降，经济增速由过去两位数的高速增长转为中高速是符合发展规律的。

在货币政策方面，李克强表示即使货币市场出现短期波动，中国保持定力，既不放松、也不收紧银根。

今年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%，而今年的经济增长目标为7.5%左右。但三季度以来经济出现企稳势头，尤其8月经济指标整体好转显示 “稳增长”政策效果初显。 (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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