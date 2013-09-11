台湾货币市场：9月12日及本提存期资金预期变化一览表

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透台北9月12日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,951.55亿台币。
--94甲7期付12.1875亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)1,887.40亿台币 ：
09/13 1,671.50亿台币
09/16 3,267.65亿台币
09/17 1,272.00亿台币
09/18 87.00亿台币
09/19 3,248.10亿台币
09/20 2,393.75亿台币
09/23 2,773.50亿台币
09/24 4,192.00亿台币
09/25 1,618.00亿台币
09/26 3,958.90亿台币
09/27 844.20亿台币
09/30 1,993.50亿台币
10/01 742.00亿台币
10/02 531.20亿台币
10/03 3,294.10亿台币
--公债还本付息512.50亿台币
09/15 93甲8期付18.375亿台币
09/19 92甲7期本金到期400亿台币
09/19 92甲7期付息11亿台币
09/21 96甲6期付息15.4375亿台币
09/21 99甲8期付息9亿台币
09/24 97甲6期付息17亿台币
09/24 101甲9期付息8.4375亿台币
09/28 89甲3期付息24.5亿台币
09/30 100甲9期付息8.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--9/13:央行发行两年期定期存单，金额100亿台币，12日标售。
--9/18:发行102/10期的10年期公债，金额400亿台币，14日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。