香港个股：恒隆地产称手头资金足够应付未来数年开支，并有余力再购土地

路透香港9月11日 - 近年转战中国零售物业市场的恒隆地产 指出，即使再无售出香港物业，公司手头上的资金仍足以支付未来数年的所有预期开支（包括资本开支）；且未来一、两年仍可安心购置一至两幅面积合理的地块，但除非非常吸引，否则公司并不急于购地。

恒隆地产主席陈启宗在公司的中期报告中撰文称，虽然内地零售市道已经显着放缓，但长远而言中国的本土消费仍会上升，故此管理层对现时的熊市并不过于忧心，反而会抓紧时机，包括加倍努力确保余下内地项目顺利施工。

“除非有非常吸引的机会，否则我们不会急于行事。纵使机会付之阙如，我们的团队仍有大量工作忙过不了。”陈启宗说。

陈启宗表示，目前公司在内地正兴建逾3,000万平方尺的商业物业，总成本近900亿港元，需要10-12年完成。公司会将最有增值效益的购物商场先行落成，而办公楼则随需求上升时兴建。此外，公司亦会加快兴建可供销售的住宅单位，因此未来数年将会非常关键。

至于恒隆地产在港仍在近千个位于西九龙和九龙站上盖的豪宅单位未售，而这些单位出售与否往往对公司的盈利表现有很大的左右作用。

“在2013年余下时间里，我们能否出售大量住宅单位实属未知数。”陈启宗称。

他指出，随着香港政府推出双倍印花税等严厉措施，楼市变得一片死寂，相信政府亦不太可能会放宽这些管制措施，所以公司短期内应难以出售可观数量的货尾单位。

恒隆地产过去多年一直维持净现金状况，但截至6月底止，公司出现债项净额为3.27亿港元。而去年底的现金及银行结余为360.25亿港元及净现金62.89亿港元。（完）

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